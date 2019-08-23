Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил новую произвольную программу своей ученицы Софьи Самодуровой.

На открытой тренировке в Санкт-Петербурге Мишин объявил выступление спортсменки. «Я думаю, что «Роксана» Плющенко меркнет по сравнению с Сониной», — заявил специалист.

Напомним, в произвольной программе Самодурова будет выступать под саундтрек из кинофильма «Мулен Руж». Фигуристка выбрала композицию Roxanne.

Самодурова, в прошлом году дебютировавшая на взрослом уровне, является чемпионкой Европы.

Помимо нее в группе Мишину тренируются Елизавета Туктамышева, Андрей Лазукин и Анастасия Гулякова.