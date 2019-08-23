В Уфе состоялся матч седьмого тура молодежного первенства РПЛ — местный одноименный клуб принимал молодежный состав «Зенита». Встреча завершилась победой команды Константина Зырянова со счетом 2:0.

Дублем отметился недавний герой игры с «Барселоной» нападающий Максим Бачинский — на 33-й минуте он открыл счет, а на 63-й оформил дубль, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки.

Этот успех позволил «Зениту» возглавить таблицу молодежного первенства. Возможно, временно: уже завтра «Локомотив», отстающий от «Зенита-м» на два очка, сыграет в гостях с «Краснодаром». «Уфа» занимает в таблице молодежного первенства РПЛ последнее место.