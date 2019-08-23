Российская фигуристка Анастасия Гулякова представила фрагмент новой произвольной программы, с которой будет выступать в сезоне-2019/20. В качестве музыкального сопровождения спортсменка выбрала известную композицию из балета «Лебединое озеро».

Гулякова исполнила отрывки программы на открытой тренировке в «Юбилейном» дворце спорта Санкт-Петербурга.

Также стало известно, под какую музыку будет выступать еще одна ученица Алексей Мишина — Алина Соловьева. Темой ее произвольной программы станет «Юнона и Авось».

Напомним, ранее Мишин высоко оценил новую произвольную программу Софьи Самодуровой, поставленную на саундтрек из фильма «Мулен Руж».