СКА обновил ценовую политику на предстоящий сезон. Посетить одну игру команды в Ледовом дворце можно от 200 до 3400 рублей.

СКА уже объявил продажу билетов на сезон 2019/20. Болельщики могут купить билеты на официальном сайте команды, а также в магазинах Hockey Club в Ледовом дворце и на Невском проспекте.

Билеты на матчи сезона 2019/20 – в продаже! Болельщики могут приобрести билеты онлайн на https://t.co/AlsHhHPLnk, а вскоре — и в магазинах Hockey Club на Невском, 23 и в Ледовом дворце. pic.twitter.com/eUU3uHbb9T — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 23, 2019

В этом сезоне билеты разбиты на три категории. Матчи категории А+ (5 игр) можно посетить затратив от 900 до 3400 (в зависимости от места на арене). Игры категории А (12 матчей) стоят от 300 до 1900 рублей. Категории Б (14 встреч) — от 200 до 1500.

Напомним, что в предстоящем сезоне СКА впервые сыграет на площадке нового формата, которая на четыре метра меньше, чем была ранее.