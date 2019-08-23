«Ростов» через твиттер обратился к российскому арбитру Сергею Карасёву. Клуб пригласил его на свой домашний матч 7-го тура РПЛ с «Рубином», пообещав включить любимую музыку российского судьи.

«Обращение к Сергею Карасёву. Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб „Ростов“ первым в России проведёт матч под аккомпанемент тяжёлой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берёте уроки игры на гитаре. Приглашаем Вас на «Ростов-Арену» 25 августа», — говорится в обращении футбольного клуба.

«Ростов» также пообещал, что на стадионе будет звучать музыка любимой группы Карасева Stayer. Также клуб готов обеспечить судью билетами в Екатеринбург, где ему предстоит судить игру «Урала» и «Сочи».

Встреча между «Ростовом» и «Рубином» пройдет 25 августа. Матч «Урал»-«Сочи» состоится в понедельник, 26 августа.