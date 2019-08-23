Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о возможности разучить четверной прыжок.

Спортсменка сообщила, что уже тренирует четверной тулуп, но пока речь не идет о его включении в программу. По словам спортсменки, её запланированного контента — трёх тройных акселей — хватит, чтобы показывать достойную конкуренцию

«Мне кажется, если я буду чисто катать контент, который у меня заявлен, то этого будет достаточно, чтобы иметь возможность конкурировать с девушками, которые будут прыгать четверные. Но есть в планах разучить: я прыгаю на лонже четверной тулуп. Может быть, как-нибудь звезды сойдутся», — сказала фигуристка после открытой тренировки в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 23 августа, состоялась открытая для прессы тренировка группы Алексея Мишина.