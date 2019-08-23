Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не понимает шумихи вокруг темы недовольства спортсменов сборной контрактами. По словам руководителя, скандал раздувается на ровном месте.

По словам Драчева, есть договор, без которого работать нельзя. Вокруг этого, по мнению, Драчева — нездоровый ажиотаж. Драчев сравнил проблему с маленьким прыщиком, который вскочил на лице, а проблему преподносят будто бы начался абсцесс и требуется реанимация.

«Сегодня лидер сборной – Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок», – приводит слова Драчева ТАСС.

Напомним, что Логинов приглашен на заседание правление СБР, которое состоится 27 августа.