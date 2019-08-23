Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал, как будет усложнять свои программы в сезоне-2019/20. Спортсмен намерен исполнять пять четверных прыжков.

«Я включил четверной лутц в свои программы. Я до этого его уже исполнял, теперь мы решили поставить его в программу, потому что нет никаких вариантов — нужно бороться. Шесть четверных — перебор для меня пока что, но три мы вставили в произвольную, два — в короткую. Я думаю, это будет достаточно для того, чтобы бороться», — сказал Лазукин после открытой тренировки в Санкт-Петербурге.

Сапортсмен пояснил, что в короткой программе будет исполнять четверной лупу, тройной аксель и каскад из двух тулупов — четверного и тройного. В произвольной будут четверные лутц и два тулупа.

В прошлом сезоне Лазукин включал в своим выступления только тулупы.