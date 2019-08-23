Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила поставить произвольную программу в привычном стиле, а не пробовать что-то новое.

«Это веселая музыка, легкая. Я думаю, будет легко восприниматься зрителем. В Эстонии (на сборах — прим. Nevasport) я катала ее без элементов, программа не выглядела так, как должно быть. Давайте мы откатаемся на прокатах — надеюсь, удачно — и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Программа — она довольно хорошая, мне нравится. Если бы не нравилась, если бы я не была уверена, что она зайдет зрителям, не ставили бы», — сказал спортсменка после открытой тренировки.

«Этот стиль веселый, заводной, игривый. В этом виден мой образ, потому что этим образом я могу выигрывать, я могу показывать другое катание нежели фигуристки, которые катают классику. Если это моё, то почему я не могу брать тем, что у меня хорошо получается? Есть фигуристки, которые постоянно катают классику, и это тоже нормально. Почему нет?» — сказала Туктамышева.