Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар предъявил требования к «Барселоне». Бразилец хочет побыстрее решить сагу с его трансфером в испанский клуб.

По сообщению Mundo Deportivo, Неймар недоволен тем, что каталонский клуб до сих пор не договорился с «ПСЖ» о трансфере. Бразилец хочет как можно скорее определиться с новым клубом. В ближайшее время «Барселона» должна сделать новое предложение по трансферу игрока.

Руководство сине-гранатовых при этом требует от Неймара сделать заявление, чтобы тот обозначил, что хочет перейти только в «Барселону». Неймар отказывается, так как опасается, что «ПСЖ» не отпустит его в «Барселону» и он закроет сеюе возможность ухода в «Реал».

Ранее «Барселона» предлагала двухлетнюю аренду 27-летнего Неймара с опцией выкупа через год за € 120 млн или в 2021 году за € 170 млн. Оба этих варианта «ПСЖ» отклонил.