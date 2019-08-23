Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала, будет ли усложнять свои программы в сезоне-2019/20. Первым стартом спортсменки станет Lombardia Trophy — турнир серии «Челленджер».

После открытой тренировки в Санкт-Петербурге Самодурова ответила на вопрос, будет ли вставлять тройной аксель в свои программы. О необходимости изучения элемента спортсменка рассказывала по итогам прошлого сезона.

«Пока не знаю, потому что я совсем недавно смогла прийти в форму, — сказал Софья. — Тройной аксель разучиваю, четверные пока не пробовала».

Самодурова призналась, что во время межсезонья смогла посвятить изучению новых прыжков не так много времени, как хотела бы.

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом уровне и сразу выиграла свой первый чемпионат Европы.