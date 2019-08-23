Петербургский «Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал новый выпуск шоу с участием футболистов команды.

В шоу приняли участие Артем Дзюба и Сердар Азмун, которые представляли одну из команд. Им противостояли ведущий «Зенит ТВ» Денис Денисов и футбольный блогер Гена Миллер.

В первом испытании соревнующиеся должны были с разных дистанций попасть футбольным мячом в автомобильные шины, а попадания оценивались в одно, два или три балла. Победу в первом челлендже одержали Денисов и Миллер со счетом 9:8.

Во втором испытании командам предстояло внутри зорба добраться до финиша, проехав при этом через надувные бассейны. Сначала футболистов представлял Артем Дзюба, блогеров — Гена Миллер, затем Азмун соревновался с Денисовым, и футболисты оба раза побеждают.

В третьем челлендже футболисты и блогеры соревновались в картингболе. К каждой команде присоединились по одному профессиональному гонщику, и в итоге со счетом 3:0 победили футболисты, а итоговый счет стал 5:1.

В наказание за поражение футболисты прокатили блогеров внутри огромных шин.