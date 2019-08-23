Поединок российского боксера Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда состоится в субботу, 24 августа, в 21:30. Посмотреть бой можно будет на Первом канале.

Накануне боксеры, которые будут бороться за титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO), взвесились. Выяснилось, что оба не дотягивают до 80 кг, при этом вес Ковалева чуть больше: 79,2 кг у россиянина, против 78,9 кг у британца.

Ранее спортсмены обменялись «трештоком»: Ковалев заявил, что будут перевоспитывать Ярда — из льва в львенка. Ярд много нелицеприятного публикует про Ковалева в инстаграме.

На разогреве перед боем на «Трактор Арене» в качестве рэпера выступит легендарный боксер Рой Джонс-младший.