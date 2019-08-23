Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал новость о том, что в организме Евгения Кузнецова обнаружены следы кокаина.

По словам Фазеля, у НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил, поэтому швейцарец не знает, будет ли в США наказан Кузнецов. Однако Фазель отметил, что в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее.

«В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме», — сказал Фазель, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов провалил допинг-тест. В его крови обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.