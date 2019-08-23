Российская биатлонистка Валерия Васнецова одержала победу в суперспринте на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.

Россиянка финишировала с результатом 16 минут и 36,8 секунд и не совершила ни одного промаха. Второе место заняла китаянка Юаньмень Чу, которая отстала от Васнецовой на 7,5 секунд, не совершила промахов в стрельбе лежа и дважды промахнувшись при стрельбе стоя. Бронзовые награды достались представительнице Украины Анне Кривонос, которая показала результат на 17,1 секунды хуже первого места, один раз промахнулась при стрельбе лежа и два раза — при стрельбе стоя.

Отметим, другая россиянка, Анастасия Халлиулина, заняла седьмое место, отстав от первой строчки на 56,7 секунд. Ее соотечественница Владислава Гаврилова стала 17-й, отстав от Васнецовой на одну минуту и 34 секунды. Анастасия Гореева финишировала 19-й, отстав от первой позиции на две минуты и 11 секунд

Отметим, ранее в соревнованиях юниоров третье место россиянин Игорь Малиновский.

Чемпионат мира завершится 25 августа.