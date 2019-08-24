Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет три показательных заезда в Петербурге в рамках Scuderia Toro Rosso Showrun Powered. Мероприятие начнется в 14:00 мск на Адмиралтейском проспекте.

Помимо трех 15-минутных заездов зрителей ждет грандиозная спортивная шоу-программа, в рамках которой состится выступление мотофристайл-команды FMX13 Алексея Колесникова, дрифт-шоу команды Evil Empire и гиперкара Flanker Сергея Кабаргина) и выступление масетров в дисциплине Stuntriding.

Еще одним гвоздём программы станет заезд боевого грузовика команды «КАМАЗ Мастер» под управлением победителя ралли-рейда «Шёлковый путь»-2019 Антона Шибалова.

В текущем сезоне Даниил Квят располагается на девятой позиции в личном зачете чемпионата мира имея 27 очков в активе. До конца сезона Даниил Квят останется в «Торо Россо», его партнером по команде станет француз Пьер Гасли.