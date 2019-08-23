Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов закрыл свою страницу в Instagram.
Хоккеист сделал это после того, как стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила его за нарушение антидопинговых правил.
Отметим, в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.
Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.
Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.