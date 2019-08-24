«Зенит» в рамках седьмого тура РПЛ сыграет гостевой матч с «Уфой». Игра начнется в 16:30 мск. Посмотреть матч «Зенит» — «Уфа» можно здесь.

В шестом туре «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом». Причем причиной этого стала судейская некомпетентность Алексея Матюнина. Из-за незасчитанного гола вспылил всегда спокойный Сергей Семак, за что был наказан КДК РФС на 1 матч реально и 1 условно. Сейчас «Зенит» выигрывает у «Локо» и «Краснодара» всего одно очко.

Что касается «Уфы», то здесь сенсация была со знаком плюс: подопечные Вадима Евсеева разгромили «Ростов» (2:0) и запрыгнули в десятку турнира.

Проблемой для «Зенита» станет искусственное поле «Уфы», играть на котором не очень удобно, особенно травмированным игрокам.