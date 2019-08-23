Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал новость о том, что в организме Евгения Кузнецова обнаружены следы кокаина.

По словам Новикова, для него дисквалификация Кузнецова — это личная трагедия. Тренер отметил, что когда он только увидел видео с Кузнецовым, то насторожился, потому что все отговорки были неубедительными, и после этого случая Новиков уже стал по-другому смотреть на игру нападающего.

Новиков заявил, он надеется, что делом Кузнецова будут заниматься специалисты, которые не дадут его в обиду и защитят как гражданина России.

«Надеюсь, все обойдется и разрешится в его пользу. Сейчас мы обязаны его поддержать. Женя оступился, но это не криминальный поступок, не насилие. Убежден, что мы — все хоккеисты, функционеры и болельщики — должны Женю поддержать. Он наш русский парень. Уверен, что болельщики «Вашингтона» тоже отнесутся с пониманием», — сказал Новиков, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.