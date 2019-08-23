Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о квалификации соперника Хабиба, Дастина Порье.

По словам Абдулманапа, Порье прошел хорошую проверку и показал себя с такими бойцами, как Макс Холлоуэй. Отец Хабиба считает, что Порье выиграл у сильного парня, был ближе к досрочной победе по ходу боя.

«У него внушительные удары, он раза три ушатывал Холлоуэя. Недооценивать его нельзя. Не случайно он сейчас первый претендент. Это один из самых конкурентных боев, которые можно сейчас предложить Хабибу в UFC», — сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.