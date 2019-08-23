Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года за употребление кокаина.

По словам Кузнецова, недавно IIHF уведомила его о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной допинг-пробы, и игрок решил принять это наказание. Он отметил, что всегда гордился тем, что представляет свою страну, и ему тяжело принять, что он не сможет надеть свитер сборной следующие четыре года. Кузнецов добавил, что он разочаровал многих важных для него людей, в том числе семью, партнеров по команде и друзей.

«С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — сказал Кузнецов, слова которого приводит официальный сайт «Вашингтон Кэпиталс».

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.