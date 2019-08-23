Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение IIHF дисквалифицировать Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

По словам Пахноцкой, решение о дисквалификации Кузнецова вынесла IIHF, потому что тестирование проходило в рамках чемпионата мира. Она отметила, что решение принято в результате нарушения пункта 2.1 Всемирного антидопингового кодекса за наличие запрещенной субстанции в пробе, и в таких случаях стандартная санкция — четыре года.

Пахноцкая добавила, что это стандартная санкция, так как кокаин относится к группе стимуляторов, которые запрещены в соревновательный период, однако в некоторых случаях бывает возможность снижения санкции, если спортсмену удается доказать, что употребление проходило во внесоревновательный период, а во время сдачи пробы просто остались следы.

«Раз принято решение о четырехлетней дисквалификации, значит концентрация вещества в пробе не позволила принять Дисциплинарному трибуналу иного решения», — сказал Пахноцкая, слова которой приводит Sport24.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Игрок уже сделал официальное заявление по поводу своей дисквалификации.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.