Сегодня, 24 августа — старт сезона в чемпионате Италии.

Вот уже семь последних лет когда-то самый конкурентоспособный турнир в Европе проходит с полнейшим доминированием «Ювентуса», который с 2012 года штампует победы в СериАле.

Бессрочные чемпионы вновь входят в итальянский сезон непоколебимыми фаворитами. Однако выиграть его в одну калитку уже вряд ли получится. Да, «Ювентус» по-прежнему обладает наиболее звездным составом в Италии, укрепив его самым востребованным защитником в Европе 80-миллионным Маттиасом Де Лигтом.

Но в остальном туринцы были достаточно тихи на трансферном рынке, который, впрочем, закрывается в Италии только в конце лета. «Юве» поменялся с «Сити» правыми защитниками (Данило/Кансела), взял несколько молодых игроков в оборону, вернул Буффона на роль второго вратаря и Гонсало Игуаина на роль одного из забивал.

Главное же приобретение «Ювентус» сделал на тренерском мостике – из «Челси» перешел Маурицио Сарри. Это одна из причин, почему Турину придется нелегко – футбол Сарри, нацеленный на тотальный контроль мяча, так просто не поставишь. «Юве», воспитанный сбалансированным футболом Конте и Аллегри, может столкнуться с затруднением восприятия новой философии игры. К тому же, на год старше стал Криштиану Роналду – когда-то же должен наступить возраст, при котором он перестанет забивать много. Сарри будто почуял неладное – слег с пневмонией и пропустит первые два матча своего нового клуба.

Конкуренты же не дремлют. В чемпионат Италии вернулся Антонио Конте. Именно при нем «Ювентус» начинал свое восхождение к тотальному превосходству. Сейчас Конте осел в «Интере», который за последние два года при Спаллетти обрел крепкий облик. Этим летом «Интер» пополнили такие игроки, как Лукаку и Годин. Конте готов ввязаться в драку с «Ювентусом», вот только в первый сезон это будет сделать сложно. Чтобы внедрить в «Интер» свою систему ему нужно время. А тут к миланцам добавляется Лига Чемпионов и необходимость играть дважды в неделю.

Другое дело «Наполи». Карло Анчелотти проводит в Неаполе второй сезон. Прошлый получился не таким, как надеялся главный босс клуба Аурелио Де Лаурентис. Но Анчелотти набил шишки. А тренеру такого уровня это и нужно. Тем более, «Наполи» сделал пару флагманских покупок, приобретя защитника Маноласа за 36 миллионов и Лосано за семьдесят. Трансферное окно в Италии еще открыто, а потому можно ожидать, что «Наполи» дожмет переход Хамеса Родригеса.

Вот, собственно, и все – вкратце о тех, кто поведет борьбу в Италии за первую тройку. Четвертым может быть, кто угодно – от вечно нерасторопной «Ромы» до некогда грозного, но, сегодня сильно не дотягивающего до топов по составу, «Милана».