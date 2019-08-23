В Санкт-Петербурге состоялась открытая тренировка группы Алексея Мишина, в которой приняли участие все его ученики. Появились на льду как лидеры группы – Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Андрей Лазукин, так и молодые спортсмены– например, Глеб Лутфуллин.

В ходе тренировки Алексей Николаевич обратился к зрителям и подчеркнул, что мероприятие проводится по инициативе федерации фигурного катания. Как отметила пресс-атташе ФФККР, в этом году организация решила сделать подготовку к сезону более прозрачной: до контрольных прокатов не так много времени, и уже сейчас есть возможность оценить, в какой форме спортсмены готовы приступить к борьбе.

Фигуристы начали занятие с традиционной раскатки, где не исполняли сложных элементов. После этого надо льдом «Юбилейного» зазвучала музыка, и спортсмены по очереди показали фрагменты своих новых программ.

О каких-то постановках было известно и раньше, но детали некоторых были обнародованы впервые. Например, стало известно, что Анастасия Гулякова в этом году будет выступать под классическую музыку. Короткую программу она исполнит под привычную зрителям «Кармен», произвольную – под «Лебединое озеро».

Знакомая болельщикам композиция прозвучит и в новой программе Алины Соловьевой – она будет кататься под «Юнону и Авось». Андрей Лазукин для музыкального сопровождения короткой программы выбрал «Mack the Knife» Бобби Дарина.

После окончания занятия Елизавета Туктамышева рассказала о планах на новый сезон. Она уверена, что сможет навязать достойную конкуренцию вчерашним юниоркам, которые выходят во взрослые и продолжают поражать своим арсеналом сложнейших элементов.

В активе Туктамышевой пока нет четверных, но она планирует исполнять три тройных акселя: один в короткой программе и два – в произвольной. Но и идея выучить четверной не кажется Елизавете нереальной: она уже пробует прыгать тулуп на страховочной лонже. В далеком детстве фигуристка пыталась исполнять этот прыжок, но не стала разучивать дальше – тогда в этом не было необходимости.

На тренировке Туктамышева показала свой фирменный аксель. Несмотря на то, что прыжок не получился с первого раза, спортсменка решила попробовать еще раз. Вторая попытка оказалась успешной.

Экспериментировать со стилем катания фигуристка не стала и выбрала программу, которая подходит ей по настроению. Туктамышева уверена: нет ничего зазорного в том, чтобы брать тем, в чем ты силен.

Софья Самодурова, которая тоже показала фрагменты новых программ, понимает, что ей надо усложнять свой контент, чтобы оставаться конкурентоспособной. Чемпионка Европы в межсезонье разучивала тройной аксель, но, по её словам, пока не уверена в элементе.

Готов сделать шаг вперед и Андрей Лазукин, которому в прошлом сезоне пришлось стать спасателем сборной России – он выступил на индивидуальном и командном чемпионатах мира, хотя числился лишь запасным.

В этом году Андрей намерен вставлять в свои программы четверной лутц. Он есть в арсенале спортсмена уже давно, но пока на соревнованиях упор делался на тулупы. Теперь же Лазукин настроен на решительную борьбу и собирается делать пять четверных в двух прокатах. Контент его короткой программы будет таким: тройной аксель, четверной лутц и каскад из четверного и тройного тулупов. В произвольной четверной лутц также будет один, тулупа – два.

Отвечая на вопросы после тренировки, спортсмены сошлись во мнении, что прогрессировать можно всегда. В частности, Туктамышева выразила уверенность, что выучить четверной прыжок можно и после 20 лет. Главное – иметь уверенность в себе и не бояться пробовать. «Если бы пять лет назад я была в такой физической форме, как сейчас, я бы уже прыгала этот четверной тулуп. Это не намного сложнее, чем тройной аксель», — подвела итог спортсменка.