Финский «Йокерит» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3.

В составе клуба из Хельсинки по шайбе забросили Матиас Мюттюнен на 26-й минуте, Брайан О’Нейлл на 30-й минуте, Никлас Йенсен на 38-й минуте и на 52-й минуте.

У омичей отличились Павел Дедунов на 20-й минуте, а также Тэйлор Бек, который оформил дубль на 28-й и 35-й минутах.

После основного времени команды провели серию буллитов, которая завершилась вничью.

23 августа в рамках турнира Пучкова также планируется встреча между петербургским СКА и «Сочи». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее, во второй день турнира, омский «Авангард» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в овертайме со счетом 1:2, а «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1.