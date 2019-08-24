На стадионе Павловского парка 24 и 25 августа пройдет футбольное шоу «Кубок 19 августа».

Это шоу-турнир, в котором примут участие команда Совета Федерации, команда артистов театра и кино,, команда актеров Алексея Пиманова и сборная правительства Санкт-Петербурга.

Сам Алексей Пиманов снимает фильм об историческом футбольном турне московского «Динамо» по Англии, которое состоялось в ноябре 1945. Актеры фильма сыграют в «Кубке 19 августа» под фамилиями своих прототипов в форме игроков «Динамо» 1945 года.

Премьера картины должна состояться в конце 2020 года — именно тогда состоится дата 75-летнего юбилея с исторического события.