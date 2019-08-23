Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» сделал заявление по поводу дисквалификации хоккеиста команды Евгения Кузнецова за кокаин.

Сообщается, что в «Вашингтоне» в курсе положительной пробы и дисквалификации Кузнецова. В клубе разочарованы таким развитием событий и серьезно относятся к этой ситуации, а также понимают, что Кузнецов добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и НХЛПА, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы.

«Уверяем, что Кузнецову оказывается необходимая поддержка, чтобы он смог проработать эту ситуацию. Мы остаётся на связи с НХЛ, пока они будут решать, что предпринять дальше. Из-за деликатного характера вопроса мы пока воздержимся от дальнейших комментариев», — гласит официальное заявлении «Вашингтона» на официальном сайте.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Игрок уже сделал официальное заявление по поводу своей дисквалификации.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.