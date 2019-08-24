Сегодня в акватории Финского залива стартует самая крупная любительская бизнес-регата Петербурга — Royal Space Regatta.

Royal Space Regatta — это парусная регата для всех — в ней может принять любой желающий. Однако не все решаются: 99% участников испытывают страху, потому никогда не управляли яхтой. Организаторы ставят себе задачу этот страх снять.

Победителей регаты нагрядят праздничным ужином с шоу-программой в ресторане «Море» на территории Центрального яхт-клуба нна Петровской косе. Будет и салют, который начнется в 22:00.

В гонке участвуют 15 яхт — их количество с прошлого года не изменилось. По мнению основательницы регаты Лилии Минихановой, это значительная цифра для Петербурга, но смешная для Европы.