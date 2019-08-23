Защитник самарских «Крыльев Советов» и экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями матча против красно-белых.

По словам Комбарова, он очень ждет матч со «Спартаком». Футболист сравнил это с ожиданием Нового года или дня рождения. Комбаров отметил, что с этими ожиданиями он испытывает такие же ощущения, как в детстве. Защитник добавил, что у него с болельщиками никогда не было никаких проблем, наоборот, они только поддерживали его, за что он благодарен.

«Буду ли праздновать гол, если забью? Давайте я сначала забью. Но, скорее всего, нет. «Спартак» — не чужая для меня команда. Я провел там девять великолепных лет», — сказал Комбаров, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, встреча «Крыльев Советов» со «Спартаком» состоится 25 августа в Самаре. Дмитрий Комбаров покинул «Спартак» в летнее трансферное окно, московский клуб разорвал контракт с защитником.