Тайсон: Макгрегор — один из самых порядочных людей, которых я знаю

Бывший боксер Майк Тайсон поделился мнением об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре.
По словам Тайсона, Макгрегор — один из самых порядочных людей, которых знает американский боксер.
«Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», — сказал Тайсон, слова которого приводит TMZ.
Ранее ирландский боксер в среднем весе Люк Келлер вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как тот побил пожилого человека в баре. По словам Келлера, ему грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. Боксер отметил, что то же самое Конор сделал с его другом несколько лет назад.
Напомним, в апреле Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре за то, что тот отказался пробовать его виски. Инцидент попал на видео.