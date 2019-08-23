Тайсон: Макгрегор — один из самых порядочных людей, которых я знаю

Бывший боксер Майк Тайсон поделился мнением об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре.

По словам Тайсона, Макгрегор — один из самых порядочных людей, которых знает американский боксер.

«Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», — сказал Тайсон, слова которого приводит TMZ.

Ранее ирландский боксер в среднем весе Люк Келлер вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как тот побил пожилого человека в баре. По словам Келлера, ему грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. Боксер отметил, что то же самое Конор сделал с его другом несколько лет назад.