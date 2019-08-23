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  • 18:35,  23 августа 2019
Бокс/MMA
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Тайсон: Макгрегор — один из самых порядочных людей, которых я знаю

Тайсон: Макгрегор &#8212; один из самых порядочных людей, которых я знаю
Майк Тайсон. Фото: Instagram

Бывший боксер Майк Тайсон поделился мнением об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре.

По словам Тайсона, Макгрегор — один из самых порядочных людей, которых знает американский боксер.

«Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», — сказал Тайсон, слова которого приводит TMZ.

Ранее ирландский боксер в среднем весе Люк Келлер вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как тот побил пожилого человека в баре. По словам Келлера, ему грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. Боксер отметил, что то же самое Конор сделал с его другом несколько лет назад.

Напомним, в апреле Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре за то, что тот отказался пробовать его виски. Инцидент попал на видео.

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