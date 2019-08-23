Во французском Куршевеле проходит первый этап юниорской серии Гран-при, в рамках которого состоялись соревнования среди пар по ритм-танцу.

Победу одержал дуэт из Франции Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье, который получил от жюри 63,78 баллов. Второе и третье место — за россиянами. Серебро завоевали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые набрали всего на две сотых балла меньше, чем французская пара — 63,76. Третье место у Екатерины Каташинской и Александра Васьковича, они набрали 60,76 баллов.

Также 23 августа свои произвольные программы покажут девушки. Россию на этапе представят юниорки из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Майя Хромых, а также тренирующийся с ними на одном катке Егор Рухин. В соревнованиях среди юношей также примет участие Андрей Кутовой, тренирующийся в ЦСКА.