Бывший главный тренер сборной России по хоккею кратко прокомментировал новость о том, что в организме Евгения Кузнецова обнаружены следы кокаина.

«Жаль», — сказал Быков, слова которого приводит портал News.ru.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Игрок уже сделал официальное заявление по поводу своей дисквалификации.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.