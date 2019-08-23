Мяч для игры в водное поло. Фото: pixabay.com

Мяч для игры в водное поло. Фото: pixabay.com

Российский ватерполист Виталий Смирнов скончался на тренировке в возрасте 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Как гласит сообщение на сайте организации, 22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов.

«Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия», — сообщает Федерация водного поло.

По информации Sport24, у Смирнова остановилось сердце во время занятия.

Отметим, Смирнов был победителем Спартакиады 2019 года и кандидатом в состав юниорской сборной России. Ватерполист — воспитанник СДЮСШОР «Экран», он был членом сборной команды Санкт-Петербурга и кандидатом в мастера спорта.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки. Трагедия произошла в Тамбовской области. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 25 лет.