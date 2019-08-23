Бывший кандидат в президенты России и бизнеследи Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что в организме Евгения Кузнецова обнаружены следы кокаина.

«Просто парень ускорялся на льду как мог», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Игрок уже сделал официальное заявление по поводу своей дисквалификации. Также свое заявление опубликовал и клуб Кузнецова, «Вашингтон Кэпиталс».

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.