Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин впервые прокомментировал свой трансфер за 50 тысяч рублей из «Оренбурга» в «Рубин» и из казанского клуба в «Зенит».

По словам Сутормина, деталями его переходов из «Оренбурга» в казанский «Рубин» и из «Рубина» в «Зенит» занимались клубы и его представители, и о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.

«И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной. По контракту с «Оренбургом», я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок», — добавил Сутормин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, журналист Василий Конов рассказал о том, сколько в действительности стоил трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». В своем телеграм-канале Конов сослался на электронную систему регистрации переходов футболистов в РФПЛ. По его словам, в этой системе отображается сумма трансфера и детали. Выяснилось, что за приобретение Сутормина «Рубин» заплатил 50 тысяч рублей. Затем аналогичную сумму заплатил и петербургский клуб.

Отметим, Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», но не успел дебютировать за команду в официальных матчах, и стал игроком «Зенита».