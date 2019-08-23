Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что перевел своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности.

По словам Сутормина, он попросил клуб помочь ему разобраться в ситуации. Игрок отметил, что он решил перевести своему первому тренеру, Александру Ивановичу Грекову, деньги. Сутормин подчеркнул, что Греков уже не работает в Академии «Строгино», но это как раз тот человек, которому футболист очень многим обязан.

«Он верил в меня, помогал. Я решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности», — сказал Сутормин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Сутормин также впервые прокомментировал свой трансфер за 50 тысяч рублей из «Оренбурга» в «Рубин» и из казанского клуба в «Зенит». По словам Сутормина, деталями его переходов занимались клубы и его представители.

Напомним, журналист Василий Конов рассказал о том, сколько в действительности стоил трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». В своем телеграм-канале Конов сослался на электронную систему регистрации переходов футболистов в РФПЛ. По его словам, в этой системе отображается сумма трансфера и детали. Выяснилось, что за приобретение Сутормина «Рубин» заплатил 50 тысяч рублей. Затем аналогичную сумму заплатил и петербургский клуб.