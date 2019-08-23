Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал новость о том, что в организме Евгения Кузнецова обнаружены следы кокаина.
По словам Колобкова, ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Министр отметил, что Федерация не имеет возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.
«В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», — сказал Колобков, слова которого приводит пресс-служба Министерства спорта.
Отметим, в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.
Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.
Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.