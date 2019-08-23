Президент IIHF Рене Фазель рассказал, что российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова лишат бронзовой медали за чемпионат мира-2019.

По словам Фазеля, решение о снижении срока наказания принимает не IIHF, а ВАДА. Фазель отметил, что Кузнецов может обратиться в Спортивный арбитражный суд, но судьба этого дела не в руках IIHF, и он не знает, будет ли удовлетворена такая апелляция.

«Правда ли, что Кузнецов потерял бронзовую медаль за чемпионат мира-2019? Да, он потерял свою бронзу», — сказал Фазель, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.