Мать сестер Винус и Серены Уильямс Прайс Уильямс рассказала о детстве дочерей.

По словам Прайс Уильямс, в детстве Винус была громкой и разговорчивой девочкой, а Серена была тихоней и старалась быть во всем похожей на старшую сестру. Прайс отметила, что Серене понадобилось время, чтобы принять то, как она выглядит, так как она считала, что должна быть как все.

«Если внимательно посмотреть, то каждый человек красив. Согласитесь, ведь один размер не может подойти всем. Научите детей быть добрыми по отношению к другим. Быть агрессивным и постоянно быть недовольным легко. Намного сложнее быть добрым к кому-то. Даже если этот кто-то плохо к тебе отнёсся. В этом и есть настоящая сила», — сказал Прайс Уильямс, слова которой приводит Today.com.

Напомним, накануне старта Открытого чемпионата США по теннису 2019 года вышел документальный фильм о скандале американки Серены Уильямс с судьей Карлосом Рамосом в финале US Open 2018.

Также стало известно, что уже в первом круге US Open встретятся Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые попали в нижнюю четверть сетки.