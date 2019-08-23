Гендиректор «Зенита» и председатель правления МХЛ Александр Медведев прокомментировал новость о том, что в организме Евгения Кузнецова обнаружены следы кокаина.

По словам Медведева, это шокирующее известие. Функционеру крайне не хотелось бы, чтобы Евгений остался без хоккея, и не так важно, где именно он продолжит играть. Медведев считает, что нужно каждому спортсмену дать шанс на исправление.

«Тем более, как я знаю — не из собственного опыта, а по литературе — это вещество может поднять энергетику во время посещения ночного клуба, но вряд ли поможет во время соревнований», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Игрок уже сделал официальное заявление по поводу своей дисквалификации.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.