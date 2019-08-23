Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби будет показан российским зрителям на «Первом канале».

Как сообщили в пресс-службе телеканала, «Первый канал» впервые покажет российским любителям смешанных единоборств турнир UFC. Отмечается, что будут также освещены открытая тренировка, официальная церемония взвешивания и пресс-конференция.

«Также зрителей ждут интервью с главными героями турнира и другие эксклюзивные материалы из закулисья главного события этого года в мире смешанных единоборств», — сообщает «Первый канал».

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.