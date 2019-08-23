Аргентинский нападающий петербургского «Зенита Себастьян Дриусси рассказал о разочаровании, связанном с непопаданием в сборную Аргентины.

По словам Дриусси, он очень удивлен, что не получил вызов в сборную Аргентины. Аргентинец заметил, что должен продолжать упорно трудиться, чтобы в определенный момент это случилось.

«Я был бы отличным партнером для Месси», — сказал Дриусси, слова которого приводит La Oral Deportiva.

Ранее Себастьян Дриусси заявил, что гордится тем, что Лионель Месси — аргентинец. Дриусси также заявил, что считает Месси лучшим на правом краю атаки, а на своей позиции выделил Неймара.

В прошлом сезоне Себастьян Дриусси принял участие в 42 матчах в составе «Зенита». Игрок записал себе в актив тринадцать забитых мячей и одиннадцать результативных передач. Вместе с петербургским клубом он выиграл чемпионат России и в следующем сезоне будет принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов.