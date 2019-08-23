Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев рассказал о переходе своего клиента и о переводе средств первому тренеру футболиста.

По словам Клюева, Сутормин действительно решил перевести деньги своему первому тренеру, и делает это по своей личной инициативе, таково его желание и его решение. Клюев отметил, что в ситуации с трансфером игрока он занимался только условиями личного контракта игрока с клубом, сначала с «Рубином», потом с «Зенитом».

«Никакого отношения к взаимодействию клубов между собой мы не имели. Поэтому здесь сложно что-то комментировать. О чём договаривались, что они друг другу обещали — всё это в данном случае вопросы клубов, которые вели переговоры между собой», — сказал агент, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сам Сутормин впервые прокомментировал свой трансфер за 50 тысяч рублей из «Оренбурга» в «Рубин» и из казанского клуба в «Зенит». По словам Сутормина, деталями его переходов занимались клубы и его представители.

Также футболист рассказал, что перевел своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности.