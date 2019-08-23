Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев рассказал о планах снова провести два хоккейных матча на стадионе «Газпром-Арена».

По словам Медведева, на основе успешного опыта прошлой зимой «Газпром-Арена» совместно с КХЛ и ФХР проведет два матча. Медведев считает, что матч между СКА и ЦСКА будет самым привлекательным, так как СКА не будет подыскивать легкого соперника, чтобы обыграть его на «Газпром-Арене».

«Что касается сборной России, надо посмотреть график игр Кубка Первого канала, чтобы было удобно для национальной команды. Финляндия всегда имеет преимущество, поскольку болельщики из Хельсинки могут приехать и на поезде, и на машине», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним в декабре 2018-го на стадионе «Зенита» впервые были проведены два хоккейных матча: СКА принял ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, а сборная России сыграла против команды Финляндии в Кубке Первого канала.