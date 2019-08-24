23 августа тремя матчами стартует седьмой тур российской премьер-лиги.

В 14:00 по московскому времени «Тамбов» в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» примет московское «Динамо». Команды — соседи по турнирной таблице, бело-голубые идут на 13-й строчке с пятью очками, «Тамбов» располагается следом с четырьмя баллами.

В 16:30 в Уфе начнется игра между одноименным башкирским клубом и петербургским «Зенитом». Команда Сергея Семака располагается на первом месте в турнирной таблице с 14 очками, подопечные Вадима Евсеева идут десятыми с семью баллами. Против «Зенита» не сможет сыграть Данил Круговой, которого петербуржцы недавно приобрели и «Уфы» и отдали клубу из Башкирии в аренду до конца сезона. «Зениту» не помогут травмированные Дриусси, Малком и Шатов.

В 19:00 «Краснодар» на своем стадионе примет московский «Локомотив». Обе команды ведут погоню за «Зенитом», имея в активе по 13 очков, однако железнодорожники в данный момент вторые за счет дополнительных показателей.