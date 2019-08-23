Петербургский СКА в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Олег Ли на 7-й минуте встречи, Давид Рундблад в большинстве с передачи Дмитрия Кагарлицкого на 30-й минуте и Максим Карпов на 51-й минуте.

Единственный гол в составе сочинцев забил Мальте Стремвалл в большинстве с передачи Никиты Точицкого на 32-й минуте матча.

После основного времени матча было решено провести серию буллитов, в которой одержал победу «Сочи», победный буллит на счету Дамира Рахимуллина.

Ранее финский «Йокерит» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3.

24 августа на товарищеском турнире состоится единственный матч, в котором череповецкая «Северсталь» сыграет с нижегородским «Торпедо».