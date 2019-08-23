Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов провалил допинг-тест — проба показала наличие в организме хоккеиста следов кокаина. Nevasport собрал самые интересные мнения известных людей по главной теме дня, недели или даже месяца.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что у НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил, и потому швейцарец не знает, будет ли в США наказан Кузнецов. Однако Фазель отметил, что в НХЛ сильные социальные программы и программы реабилитации от наркотиков.

Кроме того, Фазель подчеркнул, что Евгения Кузнецова лишат бронзовой медали чемпионата мира из-за положительной допинг-пробы.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что для него дисквалификация Кузнецова — это личная трагедия. Новиков призвал поддержать Евгения. «Убежден, что мы — все хоккеисты, функционеры и болельщики — должны Женю поддержать», — считает тренер, слова которого приводит Sport24.

Слова поддержки игроку выразил и гендиректор «Зенита» Александр Медведев. По словам Медведева, это шокирующее известие, и ему крайне не хотелось бы, чтобы Кузнецов остался без хоккея.

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая объяснила столь долгий срок дисквалификации Кузнецова — IIHF отстранил игрока на четыре года. По ее словам, решение принято в результате нарушения пункта 2.1 Всемирного антидопингового кодекса за наличие запрещенной субстанции в пробе, и в таких случаях это стандартная санкция.

Не стал отмалчиваться и сам хоккеист — на официальном сайте «Вашингтона» появилось заявление от его имени, а также заявление от лица клуба. Хоккеист рассказал, что разочаровал многих своих близких людей, но берет ответственность за поступки, а «Вашингтон» разочарован новостью о том, что их игрок употреблял кокаин.

Лучший комментарий ситуации дал бывший наставник сборной России Вячеслав Быков. «Жаль», — сказал Вячеслав Аркадиевич, максимально точно описывая ощущения многих от поступка Кузнецова.

Не осталась в стороне бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая решила посмеяться над хоккеистом, заявив, что он просто ускорялся на льду, как мог.

Шуткой отметился коллега Кузнецова, канадский хоккеист Зак Бойчак, выступавший в «Сибири» и «Северстали». Игрок отметил интересную игру слов. «Теперь празднование голов Кузнецова приобретает новый смысл», — написал в Twitter Бойчак, имея в виду слово bird, которое на сленге означает «пакет кокаина».