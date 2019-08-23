Дисквалифицированный за кокаин Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль ЧМ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира-2019 после известия о том, что у него в организме нашли следы кокаина.

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — сообщили в пресс-службе IIHF.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.