В рамках молодежного Кубка мира ярославский «Локо» одержал победу над сборной Юниорской хоккейной лиги провинции Альберта со счётом 3:2.

Матч проходил в Сочи на арене «Шайба».

В составе канадской команды отличились Картер Савуа на третьей минуте и Джереми Жерве на пятой минуте в большинстве.

У ярославцев по шайбе забросили Максим Денежкин на 40-й минуте, Кирилл Слепец на 43-й минуте в большинстве и Илья Миронов 59-й минуте.

Отметим, на матче присутствовал президент России Владимир Путин.

Следующий матч молодежная команда «Локомотива» проведет 25 августа против швейцарского «Давоса», а 27 августа «Локо» сыграет с шведским МОДО. Две лучшие команды из группы выйдут и в плей-офф и продолжат борьбу за трофей.