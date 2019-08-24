«Торпедо» сыграет с «Северсталью» на турнире Пучкова в Петербурге

В Петербурге в рамках товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова пройдет встреча между череповецкой «Северсталью» и нижегородским «Торпедо».

Матч, который пройдет в Ледовом дворце, начнется в 11:00 по московскому времени.

Ранее, в третий день турнира, омский «Авангард» потерпел поражение от финского «Йокерита» со счетом 3:4, а «Сочи» проиграл петербургскому СКА со счетом 1:3.

Отметим, поединок СКА против «Северстали» запланирован на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.

Напомним, во второй день турнира омский «Авангард» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в овертайме со счетом 1:2, а «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1.